Ligas: “La Fiorentina ha cambiato proprietà guadagnandoci in entusiasmo, ma il fardello da portare avanti era troppo ingombrante per tenere botta…”

Il giornalista Franco Ligas su Facebook ha analizzato così il momento della Fiorentina dopo il pareggio di Bologna: “Se non riflettiamo su cosa eravamo e siamo commettiamo un grande errore. La Fiorentina ha appena chiuso un anno horribilis, il 2019. Appena sfangata la salvezza ha cambiato proprietà guadagnandoci, subito, in entusiasmo e in voglia di risalire la china. Ma il fardello da portare avanti era troppo ingombrante e pesante per tenere botta a tutto. Se rischia la retrocessione è perché vince poco perché segna meno e perché il blocco difesacentrocampo non funziona. Perché Chiesa ha problemi come li ha Ribery. Se rischia la retrocessione, e non vuole scendere in b, deve usare olio di gomito e recuperare le sue eccellenze. Ribery è fermo al palo, Chiesa è in progresso ma non è ancora in grado di incidere. Va aspettato perché è il valore aggiunto viola. La Fiorentina che si salverà è quella vista ieri a Bologna. Che si difende per muovere la classifica e non può guardare troppo sul sottile. Solo il tempo ci dirà se la cura Iachini funzionerà ma la quasi vittoria di ieri ci suggerisce di diventare di bocca buona”.