Ligas: “La Fiorentina resta ‘malata’ e il primo a saperlo è Prandelli. Non potrà esserci futuro se non si valuta con lucidità il presente ma…”

Il giornalista Franco Ligas tramite la propria pagina Facebook ha commentato così l’ultima Fiorentina vista contro la Juventus: “Passano i secoli, ma Juventus-Fiorentina è la partita fra Golia e Davide e, se a vincere è quest’ultimo, la tifoseria viola esulta, senza risparmiarsi niente. Con l’elisir dell’ironia. La Fiorentina ha ingerito una buona dose di autostima ma resta “malata”. Il primo a saperlo è Cesare Prandelli. Non potrà esserci futuro se non si valuta con lucidità il presente. Sia chiaro che non sempre finirà in gloria, le cose da imparare e metabolizzare sono tante. Amrabat dimostra che, in una squadra organizzata, può essere un valore aggiunto. Igor va rivisto all’opera ma ha i mezzi per far bene”.

