Ligas: “Nel calcio di oggi non c’è spazio per i sentimentalismi, tutti pensano al profitto società comprese. Sono convinto che Commisso ha capito un suo errore…”

Il giornalista Franco Ligas tramite Facebook ha commentato così il caso Chiesa: “Non ho nessun diritto per poter criticare quanti lo hanno offeso per essere andato a Torino ma una cosa, francamente, la devo scrivere. Nel calcio di oggi non c’è spazio per i sentimentalismi, non ci sono fra i giocatori e le società. Entrambi pensano al profitto. Ciascun giocatore vuole guadagnare quanto più è possibile, lo ottiene per le qualità e il grande lavoro fatto per migliorare. Oggi è un suo diritto, inalienabile. Anche l’obiettivo economico, dei presidenti, è identico: vendere per guadagnare. Magari quei soldi andrebbero utilizzati per rinforzare la squadra. Sono convinto che Comisso ha capito d’aver commesso un errore e rimedierà”.

