Ligas: “Pradè ha le idee chiare su quello che metterà di suo, ovvero niente. Commisso vuole vincere la sua partita in un sistema che non conosce e che non vuole conoscere”

Tramite Facebook, il giornalista Franco Ligas ha commentato così la conferenza stampa di ieri del Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: “Daniele Pradé è in gran forma, ha soprattutto le idee chiare su quello che ci metterà, di suo, sulla Fiorentina che sarà: niente. Il pallino in mano l’ha solo Rocco Commisso, deciso a vincere la sua partita personale contro un sistema che non conosce e non vuole conoscere. Il calcio italiano ed europeo. A molte spanne potrei essere d’accordo con Pradé: questa Fiorentina può migliorare il decimo posto in classifica, a condizione che tutto funzioni al meglio, dalla partenza bruciante a quella deludente delle squadre più accreditate per andare in Europa. Soprattutto deve fare un patto chiaro con la buona sorte. Da modestissimo cronista mi auguro che Rocco rientri subito a Firenze e capisca che il progetto annunciato ieri dal suo ds, ma da lui imposto, è a rischio popolarità. Mi consola sapere che i direttori sportivi sono bugiardi per necessità, anche quelli che non sbagliano un congiuntivo, e che anche i presidenti non sono dammeno. Solo che, fra una bugia e l’altra, si decide il futuro viola. Pradé è un ministro senza portafoglio anche perché il suo presidente ha fatto sue le deleghe più importanti. E non va bene!”

