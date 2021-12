Lille già convinto dalla Fiorentina, il Real quasi: una settimana per definire i due acquisti dell’attacco

Da una parte Jonathan Ikonè, dall’altra Borja Mayoral: lo scenario per integrare un reparto offensivo piuttosto scarno è questo. I due nomi non sono certo una novità, così come il buono stato di avanzamento dei due affari. Come scrive La Nazione, la prossima settimana può essere già quella decisiva per la definizione delle trattative con Lille e Real Madrid. I francesi sono pronti a liberare l’esterno per circa 15 milioni, la Fiorentina poi sta convincendo anche le Merengues a virare sul prestito con diritto di riscatto e non sull’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante.