L’imminente “rivoluzione azzurra” rischia di chiudere le porte della Nazionale a Belotti. E il Gallo potrebbe volare lontano dall’Italia (e dalla Fiorentina)

Nei giorni scorsi il nome di Andrea Belotti è stato accostato alla Fiorentina in vista della prossima stagione. L’attaccante si svincolerà dal Torino a giugno, e nonostante le difficoltà degli ultimi tempi rappresenta un’occasione a zero appetitosa per molte squadre.

L’ipotesi di un suo approdo in riva all’Arno, però, potrebbe sfumare in virtù di un totale cambiamento di vita. Secondo TMW, infatti, tra le opzioni vagliate dal Gallo c’è anche quella di trasferirsi in Canada al Toronto, come farà Lorenzo Insigne. Una scelta che Belotti potrebbe fare anche considerando che, alla luce della rivoluzione che verrà operata, difficilmente potrà ancora ricoprire un ruolo in Nazionale.