L’imperativo è rialzare la testa prima del giro di boa e per farlo serve una Fiorentina diversa

Serve cambiare ritmo, serve cambiare mentalità, in poche parole serve tornare a vincere. La Fiorentina oggi è chiamata a fare la partita contro una SPAL attualmente ultima in classifica e mettere in tasca 3 punti che permetterebbero alla squadra di Iachini di chiudere il girone di andata almeno sopra quota 20 punti (con una vittoria la Fiorentina raggiungerebbe i 21). La vittoria al Franchi manca da troppo tempo, quasi tre mesi e anche Rocco Commisso vuole vedere la sua squadra trionfare tra le mura amiche. I presupposti ci sono tutti, ora c’è soltanto da fare la cosa più difficile: vincere!