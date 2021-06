L’importanza di Gattuso per il futuro della Fiorentina

È già passata quasi una settimana dall’ufficialità dell’arrivo di Gennaro Gattuso alla Fiorentina. Un investimento importante per cercare di svoltare dopo due stagioni difficili, ma anche la consapevolezza che la società di Commisso ha chiuso per quello che è stato sempre il primo nome nella lista gigliata. La stessa scelta di Ringhio di accettare la corte della Fiorentina è una garanzia per il futuro, anche per il calciomercato e per la capacità di attrarre giocatori.

Gli effetti dell’arrivo di Gattuso si stanno cominciando a intravedere anche dalle dichiarazioni dei giocatori viola. Prima Ribery (LEGGI QUI) e poi Vlahovic (LEGGI QUI) si sono detti entusiasti dalla scelta della Fiorentina ed entrambi sembrano intenzionati a restare in riva all’Arno anche nella prossima stagione. In attesa che il mercato comincia a delineare i piani per la prossima stagione, queste sono certamente delle buone notizie per una Fiorentina che vuole tornare nelle zone alte della Serie A.