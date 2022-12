L’impresa è finita, ma il Marocco ha comunque scritto la storia. E ora Italiano si prepara a ritrovare un Amrabat galvanizzato

La seconda semifinale del Mondiale in Qatar ha emanato un verdetto chiaro: il mondo si troverà di fronte una finale spettacolare, Argentina contro Francia, Messi contro Mbappé. A rimetterci è il Marocco, che interrompe la sua corsa arrendendosi ai transalpini. La Nazionale di Regragui, che chiuderà il suo percorso sabato nella finale 3°/4° posto contro la Croazia, ha ben poco da rimproverarsi e può concludere il Mondiale a testa altissima.

Il Marocco del 2022 non verrà mai dimenticato: ha scritto la pagina più importante della storia africana, essendo la prima di sempre del continente a qualificarsi a una semifinale di un Mondiale. Nella copertina di questa Nazionale, prende posto (fra gli altri) indubbiamente il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, assoluto protagonista dell’intera competizione.

Non c’è che dire, Vincenzo Italiano è pronto ad accogliere il pilastro della mediana viola a braccia aperte. A Firenze torna un Amrabat mai visto in queste condizioni: con il Marocco, il numero 34 ha raggiunto il suo picco massimo e la Fiorentina non vede l’ora di goderselo al top della forma. Gennaio, in ogni caso, sarà un mese tosto, con la pressione da parte di alcuni top club europei che hanno già manifestato interesse nei confronti del marocchino. Sarà tempo di valutazioni che coinvolgono anche il calciomercato.