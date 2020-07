L’impresa pazzesca di Pioli che ora potrebbe convincere il Milan ad un clamoroso cambio di piani

La reggenza di Stefano Pioli al Milan doveva essere solo un tramite prima dell’arrivo di Rangnick ma l’ex tecnico della Fiorentina sta mettendo in seria difficoltà la società rossonera perché sta andando… troppo bene. Dopo il lockdown infatti, il Milan sarebbe in testa al campionato, con 20 punti raccolti in 8 partite, 25 gol fatti e 9 subiti, medie pazzesche per una squadra che fino a inizio marzo navigava sul bordo della zona Europa League. Merito come detto dell’allenatore emiliano che potrebbe aver compiuto un’impresa pazzesca, quella di convincere il Milan a tenerlo in alternanza con Rangnick, deputato a quel punto a direttore tecnico. Per lui si tratterebbe di una rivincita clamorosa dopo l’addio brusco alla Fiorentina dell’aprile 2019.

