L’inaccettabile gap tra Veretout e Duncan: la Fiorentina rischia di rimetterci due volte

Se ne era andato quasi in mezzo al disprezzo in estate Jordan Veretout, non certo per le doti calcistiche quanto per quelle comportamentali, in una stagione, la scorsa, ben oltre il disastroso per lui e per tutta la Fiorentina. Il francese infatti aveva chiuso con una serie di prestazioni ignobili, tra espulsioni e rigori sbagliati, rappresentando un po’ l’emblema del distaccamento del gruppo tecnico dalla realtà gigliata. Impacchettato e ceduto alla Roma per una cifra tra i 17 e i 18 milioni di euro, un po’ bassina considerando il rendimento che è tornato ad avere nella capitale e le folli valutazioni del mercato odierno. Pradè al suo posto ha scommesso su Badelj e Pulgar, raccogliendo una serie di prestazioni in forte discesa fin qui, e vorrebbe aggiungervi anche Alfred Duncan, che però il Sassuolo valuta nientepopodimeno che… 20 milioni. Una cifra dettata anche dal periodo, un mercato di gennaio in cui i prezzi sono oltremodo svantaggiosi, e magari anche dalla poca voglia di cedere il ghanese. Che però non è certo un titolare nella squadra di De Zerbi, che in classifica staziona a 16 punti da quella giallorossa, trascinata proprio da Veretout. Può allora un Duncan qualunque valere addirittura più del francese ex viola? E’ evidente quindi, come la Fiorentina in questo tipo di “scambio” rischi di rimetterci per ben due volte…