Linari: “Qui in Spagna il problema coronavirus era stato sottovalutato. Adesso però ci sono dei segnali di ripresa”

Elena Linari, ex difensore della Fiorentina Women’s e dal 2018 all’Atletico Madrid, ha raccontato al sito di Rai Sport come sta vivendo questa situazione in Spagna: “Stamattina mi sono svegliata e dalla finestra del salone ho visto gli operati tornati a lavorare nel cantiere di fronte al mio appartamento, qui a Madrid. Finalmente, un segnale di rinascita. Sono rientrata in Spagna l’11 marzo, di ritorno con la Nazionale azzurra dall’Algarve Cup e qui si girava ancora senza guanti e mascherine: era frustrante vedere che l’Italia non aveva insegnato nulla. Ora si cominciano a vedere segnali di ripresa, ma credo che i tempi saranno più lunghi di quello che noi tutti immaginiamo”.