Linari: “Sono felice per Chiesa. Chiedo ai tifosi viola di non portare rancore”

Dopo le polemiche sollevato negli ultimi giorni attorno al passaggio di Federico Chiesa alla Juventus, tra cui anche le ingiuriose offese al fratello Lorenzo, quest’oggi l’ex capitano della Fiorentina Women’s Elena Linari ha voluto dire la sua. La giocatrice del Bordeaux, nella lettera pubblicata quest’oggi su Tuttosport, ha voluto mandare segnali di vicinanza all’ormai esterno bianconero. Queste le sue parole: “Da tifosa viola devo dire che mi sento felice per la cessione di Chiesa da parte del club. La Juventus è molto potente anche dal punto di vista economico, chiedo ai sostenitori della Fiorentina di non portare rancore e di non fischiare un professionista che vuole il massimo per al propria carriera. I bianconeri non sono amati perché vincono, penso che dovremmo accettare la determinazione di un ragazzo di 23 annivoglioso di mettersi in gioco”

