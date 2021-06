L’incontro tra Antognoni e Barone in programma per domani è saltato. La decisione finale per il suo futuro è slittata

Arrivano anticipazioni per quanto riguarda la questione relativa al futuro di Giancarlo Antognoni nella dirigenza della Fiorentina. Il TGR ha anticipato i contenuti di un servizio che andrà in onda tra poco nell’edizione delle 14 sul fatto l’incontro in programma domani tra la bandiera viola e il dg Barone dovrebbe saltare, per decisione di entrambi. Luglio potrebbe essere il mese decisivo per la decisione finale, ma intanto la Fiorentina per ribadire la sua disponibilità potrebbe riformulare ancora la proposta.