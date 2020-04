L’ex centrocampista della Fiorentina Andrei Kanchelskis recentemente ha raccontato un aneddoto che lo lega al campione inglese David Beckam: “Lui ha scritto nella propria autobiografia che, se io non avessi lasciato Manchester, lui non avrebbe giocato. Sono contento di avergli dato una chance… – ha scherzato, intervistato dal sito russo ‘Sport-Express’ – E il risultato è che mi riconoscono più in Inghilterra che in Russia”.