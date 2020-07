L’incredibile ruolino di marcia della Fiorentina con Terracciano

Sarà un caso o forse no. Sta di fatto che il ruolino di marcia della Fiorentina con Pietro Terracciano in porta è incredibile. Quattro le volte in cui ha giocato titolare in questa stagione e dieci i punti portati a casa dai viola. Sono arrivate le vittorie contro Parma, Lecce e Torino e il pareggio contro l’Inter ieri sera. Gol subiti? Appena due di cui uno a partita finita (quello di Shakhov a Lecce) e uno su rigore (Kucka). A San Siro abbiamo assistito ad un vero e proprio show di un ragazzo che dovrebbe essere un semplice dodicesimo ma che sta parando come un titolare navigato.

