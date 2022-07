L’indiscrezione clamorosa: “La Fiorentina ha provato a sondare Iniesta ma si è spaventata per l’alto ingaggio”

Prosegue la ricerca di una mezzala di qualità per la Fiorentina, per completare l’undici titolare che affronterà la prossima stagione. E tra le varie opzioni a buon mercato o meno, ce ne sarebbe anche una veramente clamorosa, secondo quanto rivelato da Francesco Matteini a Radio Bruno: “So che la Fiorentina molto di recente ha provato a sondare la situazione di Iniesta, salvo poi spaventarsi per l’alto ingaggio dello spagnolo. Ma questo è sintomo del fatto che la volontà è quella di regalare un colpo di prestigio e che accenda la fantasia dei tifosi”.

Attualmente Iniesta gioca al Vissel Kobe e lo fa dal 2018, anno in cui lasciò sia il Barcellona che la Nazionale spagnola dopo il Mondiale di Russia.