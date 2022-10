L’infermeria lo ‘aiuta’ e gli dà l’occasione del bis: ora Ikoné deve aiutarsi da solo

Tra un inciampo e l’altro Jonathan Ikoné ha avuto il gran merito di chiudere una prima parte di stagione da dimenticare con un bel gol ed una prestazione che ha fatto tirare più di qualche sospiro di sollievo. Il francese era scivolato nelle gerarchie, salvo poi dover essere rispolverato continuamente visti i problemi degli altri: un Gonzalez ancora alle prese con i problemi al tallone, un Sottil con la schiena dolorante e un Saponara molto sotto tono. Senza i primi due in particolare, Ikoné sarà quasi certamente titolare anche domani a Bergamo e avrà modo così di trovare continuità, in una gara dove qualche spazio aperto in cui inserirsi dovrebbe anche esserci. L’infermeria di fatto sta ostacolando i suoi concorrenti, ora però è il momento che sia lo stesso ex Lille ad aiutare se stesso.