L’infortunio di Carnesecchi frena la Lazio. Tra le alternative c’è anche Terracciano

Il calciomercato della Lazio è caratterizzato dalla necessità di acquistare un portiere, dopo l’addio di Strakosha. Finora i biancocelesti hanno proceduto spediti su Marco Carnesecchi, giovanissimo estremo difensore dell’Atalanta. Tuttavia, il classe 2000 si è gravemente infortunato alla spalla a inizio giugno; è proprio questo l’imprevisto che non convince del la Lazio per un eventuale acquisto.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe chiesto un portiere entro la partenza per il ritiro di Auronzo. Per avere un numero uno con disponibilità immediata, quindi, occorre guardare nella lista delle alternative. Oltre a Guglielmo Vicario dell’Empoli e Luis Maximiano, in forza al Granada, c’è anche il nome di Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina.