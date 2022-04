L’infortunio di Castrovilli cambia i piani della Fiorentina. Il nuovo nome di mercato per sostituire il numero 10 viola

Il grave infortunio di Castrovilli rimediato sabato scorso al Franchi contro il Venezia costringe la Fiorentina a cambiare i propri piani, soprattutto in vista della prossima stagione. Secondo il Carlino i club di Rocco Commisso sarebbe seriamente interessato a Mattias Svanberg, centrocampista 23enne del Bologna che sta ben figurando in rossoblù. D’altra parte, il Tottenham, che si era interessato allo svedese già lo scorso dicembre, ha messo gli occhi su Eriksen, di conseguenza l’interesse per lo svedese da parte degli Spurs potrebbe diminuire.