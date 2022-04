L’infortunio di Castrovilli spinge la Fiorentina sul mercato: Il sogno viola per la mediana è a Roma…

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha già cominciato a muoversi sul mercato dei centrocampisti, visto che anche Bonaventura non dà particolari garanzie dal punto di vista fisico. Il primo nome, in questo senso, resta quello di Luis Alberto.

Lo spagnolo della Lazio è un vero e proprio pallino di Daniele Pradè anche se, ovviamente, arrivarci resta difficilissimo. Per l’ingaggio, e per le richieste di Lotito. Piace, eccome, anche il duo bolognese Schouten/Svanberg, così come Bajrami, dell’Empoli.