L’infortunio di Mazzocchi spinge Ranieri verso il ritorno alla Salernitana

La Salernitana dovrà fare a meno per un po’ di tempo di quella che sicuramente è stata una delle sorprese di questa prima parte di Serie A: Pasquale Mazzocchi. L’infortunio al ginocchio lo ha costretto all’operazione e i tempi di recupero non saranno brevi.

Per questo il d.s. De Sanctis vorrebbe assicurarsi un mancino naturale da affiancare a Bradaric per rinforzare la fascia. Piace Augello della Sampdoria, ma l’operazione è complicata. Al momento sembra più facile pensare a un possibile ritorno a Salerno di Luca Ranieri, in uscita dalla Fiorentina, dopo l’esperienza dello scorso anno proprio al club campano. Altri nomi in lista per la Salernitana, ma il nome di Ranieri prende quota. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.