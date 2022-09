L’infortunio di Milenkovic spinge un giovane difensore verso la promozione in Prima Squadra

Gli esami su Nikola Milenkovic hanno confermato la lesione di basso grado all’adduttore breve della coscia destra. Uno stop che lo costringerà il difensore serbo a stare ai box per più di una settimana. Per ovviare alla sua assenza, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, sarà promosso in Prima Squadra il classe 2003 Dimo Krastev.

Il bulgaro, nato come mediano e spostato da Aqiilani al centro della difesa, si allenerà con la squadra di Italiano nei prossimi giorni e potrebbe essere convocato per le due sfide contro Riga e Bologna, partite in cui Milenkovic sarà sicuro assente.