L’infortunio di Tonali e la Fiorentina che potrebbe non vedere dal vivo il suo sogno di mercato

Il sogno della Fiorentina per il prossimo calciomercato è Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è nel mirino di diverse squadre, tra cui c’è anche il club di Rocco Commisso. I lombardi, però, potrebbero dover rinunciare al loro gioiellini per il ritorno in campo fissato per lunedì alle 19.30 al Franchi proprio contro la Viola. Il centrocampista è uscito in anticipo durante l’amichevole contro l’Udinese a causa di un problema muscolare e nel pomeriggio odierno si sottoporrà agli esami di rito. E’ improbabile, come si legge sul Corriere di Brescia, che Tonali possa essere a disposizione di Diego Lopez per la partita contro la Fiorentina, che dunque non potrà assistere da vicino alla partita del suo sogno di mercato.

