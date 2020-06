L’ingaggio di Thiago Silva spaventa e una pretendente francese si defila dalla corsa per il difensore

Secondo quanto riporta l’Equipe, anche il Lione avrebbe pensato a Thiago Silva, che in estate lascerà il PSG. La dirigenza del club francese però, dopo aver appreso la richiesta del suo entourage per l’ingaggio mensile (1,5 milioni di euro), non avrebbe fatto passi in avanti. L’ingaggio spaventa molti, la Fiorentina se lo potrà permettere?

