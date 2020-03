L’ingegnere del Comune: “Abbiamo fatto venir via il calcestruzzo in maniera preventiva. Più di un milione è a bilancio per lo stadio e…”

L’ingegnere del Comune di Firenze, responsabile degli impianti sportivi, Alessandro Dreoni è intervenuto al TG3 Toscana parlando di Stadio: “Lo scopo dei nostri interventi è quello di rendere sempre sicuro e tranquillo l’utilizzo dello stadio. Se si vedono delle parti mancanti di calcestruzzo nelle gradinate è proprio perché in via preventiva e programmata le abbiamo fatte venir via con le nostre ditte nell’attesa dell’intervento del ripristino del calcestruzzo. Abbiamo già in corso circa 600mila euro di opere e un altro milione e trecentomila euro è già stato messo a bilancio. A breve completeremo l’intervento di restauro delle scale elicoidali della Curva Ferrovia e della Curva Fiesole. Interverremo sui cavalletti più rovinati di quest’ultima e inizieremo il ripristino del calcestruzzo più deteriorato”