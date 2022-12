L’Inghilterra soffre ma poi travolge il Senegal e si guadagna lo scontro ai quarti contro la Francia

Secondo ottavo di finale senza storia in questa giornata di Qatar 2022: vittoria netta dell’Inghilterra sul Senegal per 3-0. Primo tempo in cui per la verità a rendersi più pericolosi erano stati gli africani con Boulaye Dia: decisivo Pickford in un paio di situazioni.

Poi al 38′ primo contropiede inglese e vantaggio siglato da Henderson, con un piatto da centro area. Allo scadere del recupero il raddoppio, sempre in contropiede, firmato da Kane, al primo gol in questo Mondiale. Nella ripresa invece tris firmato da Saka, su assist da sinistra si Foden. Ai quarti ci sarà quindi un super big match tra Inghilterra e Francia.