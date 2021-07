L’innovativo “carburante” per i calciatori della Fiorentina. “Una crema alle nocciole salutare che presto, sarà commercializzata anche per i tifosi”

Una crema alle nocciole arricchita di proteine è l’innovativo “carburante” per i giocatori della Fiorentina.

Sarà quasi come gli spinaci per Braccio di Ferro, quasi…. A prendere letteralmente per la gola la società non è stato né il dirigente di una squadra avversaria né un procuratore, ma una coppia di cioccolatai-gelatieri di Bagno a Ripoli: Francesco Mugellini, grande tifoso viola, e la sua compagna Valentina Vitali, della gelateria Vitali.

“La NutPro – ha dichiarato Mugellini – è una crema di nocciole spalmabile più salutare rispetto a una crema normale. E’ senza zucchero, senza olio di palma, ha l’aggiunta di proteine (più del 30% su 100 grammi), consigliata per chi fa sport. E’ da mangiare sul pane a colazione o anche dopo un’attività fisica intensa. Abbiamo creato due linee, una per gli sportivi ed una basic. La linea basic comprende crema di nocciole semplice spalmabile, nocciole ricoperte di cioccolato fondente e tavoletta di cioccolato fondente al 75%”.

Sulla distribuzione ai tifosi ha aggiunto: “Penso che le due linee, sia quella normale che quella Pro, saranno commercializzate da fine settembre, ma i prodotti possono essere ordinati già da ora. I gelati, invece, sono solo ad uso interno della Fiorentina.