L’insofferenza di Ribery in campo: Ma siamo così sicuri che sia una notizia negativa? O preferireste che se ne fregasse di tutto?

Ribery è nervoso, Ribery sbraccia, Ribery gesticola ecc… Ne abbiamo sentite e dette tante sul conto del fuoriclasse della Fiorentina da domenica ad oggi, relativamente al suo comportamento in campo nella partita contro lo Spezia. Ma siamo così sicuri che questa sia una notizia negativa?

Intanto traspare subito un qualcosa di chiaro: l’ex Bayern ci tiene a che la squadra faccia bene in campo. E non è una notizia di poco conto, perché giunto alla sua età, avendo un ingaggio garantito molto importante ed avendo vinto tutto quello che c’era da vincere, potrebbe anche benissimo fregarsene e lasciare che gli altri facciano quel che vogliono sul terreno di gioco. Invece no, ci sente ancora, vuole lottare per ritirare su questa Fiorentina che di problemi ne ha tanti. Da solo però non può farcela, ha bisogno della collaborazione di tutti. E ha bisogno di un allenatore che si scuota dal proprio torpore. Il “gioca, gioca” può essere folkloristico quanto volete, ma è un qualcosa di buono solo per le vignette di Ruttosport, non per il calcio attuale e non è di certo un’indicazione che possa determinare un cambiamento di atteggiamento di qualcuno dei suoi calciatori.

Ah ci sarebbe anche un’ultima frase da segnalare: Ribery è finito! Su questa però preferiamo sorvolare perché è talmente ridicola che si commenta da sola.