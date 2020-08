L’Inter continua la marcia in Europa League: Barella e Lukaku stendono il Leverkusen

Non si ferma il cammino in Europa League dell’Inter. I nerazzurri, infatti, battono il Bayer Leverkusen col punteggio di 2-1 e volano in semifinale. La squadra di Conte parte forte e al 15’ trova il gol del vantaggio con Barella. Passano 6’ e arriva il raddoppio, firmato da Lukaku: il belga riceve in area, si gira e batte il portiere dei tedeschi. Al 24, però, il Bayer accorcia le distanze con Havertz, che batte Handanovic dopo una combinazione con Volland.

Nella ripresa l’Inter si difende bene e riesce a portare in fondo la partita. In semifinale i nerazzurri affronteranno la vincente della sfida tra Shakhtar e Basilea, in programma domani.