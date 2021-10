L’Inter continua la rincorsa alle capolista: battuto l’Udinese grazie alla doppietta di Correa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato il lunch match di San Siro tra Inter e Udinese. I nerazzurri hanno battuto i friulani per 2-0. Succede tutto nel secondo tempo, tutto per mano, anzi per piede, di Joaquin Correa. L’ex Lazio mette a segno una doppietta siglata al 60esimo e al 68esimo di una bella partita giocata a viso aperto tra le due formazioni. Grazie ai tre punti l’Inter continua a inseguire le due capolista Napoli e Milan, adesso a -4. Entrambe però devono ancora giocare, rispettivamente contro Salernitana e Roma.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 28, Inter 24, Roma, Atalanta 19, Lazio 18, Juventus, Verona, Fiorentina 15, Sassuolo, Torino 14, Empoli, Bologna 12, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia, Spezia 8, Salernitana, Genoa 7, Cagliari 6.