L’Inter ha due assi nella manica per arrivare a Kumbulla: la soluzione che affosserebbe definitivamente le speranze della Fiorentina

Come sappiamo Marash Kumbulla è uno degli obiettivi principali della Fiorentina per il prossimo mercato. I viola puntano sul difensore del Verona per rinforzare la difesa, a maggior ragione se dovesse partire German Pezzella. Tuttavia la concorrenza è folta, e al momento l’Inter sembra essere molto vicina a vincerla. Come riporta Tuttosport, infatti, i nerazzurri possono contare su due assi nella manica non da poco: Salcedo e Dimarco. I due sono in prestito al Verona, e l’Inter potrebbe decidere di lasciarli definitivamente agli scaligeri in cambio proprio di Kumbulla. Due giocatori, che tra l’altro hanno fatto bene finora, in cambio di uno: una soluzione che l’Hellas potrebbe accettare senza pensarci due volte.