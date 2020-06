L’Inter ha pronto il suo piano per prendere Tonali e mettere fuori dai giochi la Fiorentina

l’Inter ha pianificato la sua strategia per arrivare a Sandro Tonali, distruggendo la concorrenza della Fiorentina. Un prestito oneroso a cifre discretamente alte, con obbligo di riscatto e diversi bonus da inserire per raggiungere i 50 milioni richiesti dal presidente del Brescia Cellino. Oppure, inserire una giovane contropartita come Di Gregorio, Gravillon, Emmers o altri promettenti giocatori. Vedremo se basterà a convincere il Brescia e a mettere fuori dai giochi la corte di Commisso.