L’Inter irrompe su Milenkovic: Inzaghi pensa al difensore viola per il post De Vrij

Il grande osservato di Inter-Fiorentina sarà Nikola Milenkovic. Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri stanno pensando al difensore viola in vista dell’estate, quando De Vrij dirà presumibilmente addio. L’olandese, infatti, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e rispetto a Skriniar e Bastoni, è considerato il più sacrificabile.

Milenkovic, invece, il rinnovo l’ha già firmato l’estate scorsa: un prolungamento di un anno come forma di riconoscenza nei confronti della Fiorentina. Anche se, va detto, non c’erano neppure grosse offerte se non un paio di squadre di Premier League.

Tutto lascia pensare che nei prossimi mesi andrà diversamente, visto che il serbo è cresciuto molto in stagione e difficilmente la società viola riuscirà a fargli firmare un altro rinnovo. L’Inter è attenta e reputa fattibile l’investimento da 15 milioni con stipendio da 2,5-3 per un 24enne con ampi margini di crescita.