L’Inter passa a La Spezia e si porta momentaneamente al primo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 33esima giornata di Serie A è cominciata con l’anticipo del venerdì tra Spezia e Inter. Al Picco, i nerazzurri si impongono per 3-1 portandosi così momentaneamente al primo posto in classifica. Brozovic la sblocca nel primo tempo, poi nella ripresa arriva il raddoppio firmato Lautaro Martinez. Nei minuti finali Maggiore accorcia le distanza, ma in pieno recupero Sanchez timbra il gol del definitivo 3-1.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter* 69, Milan 68, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino* 39, Bologna* 37, Udinese** 36, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*Una partita in meno