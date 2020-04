L’Inter prova a inventarle tutte pur di strappare Chiesa alla Fiorentina: proposto anche un difensore come contropartita

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com l’Inter sta ancora insistendo nel richiedere Federico Chiesa alla Fiorentina. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ci pensa da un anno perché pensa che un profilo del genere può cambiare volto alla sua squadra. Per questo motivo i dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno provando a portare avanti i discorsi con la Fiorentina per l’esterno gigliato e della Nazionale Italiana. Marotta si spingerà fino ai 45-50 milioni necessari, molto probabilmente inserendo nella trattativa una contropartita. Di mezzo non c’è soltanto Radja Nainggolan, ma anche il difensore ventenne Zinho Vanheusden, che in questa stagione ha giocato in prestito allo Standard Liegi e sembra piacere molto ai viola.