L’Inter prova a mettere la freccia sul Milan per arrivare a Milenkovic, ma la Fiorentina non si fa persuadere

L’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riferisce come l’Inter abbia messo la freccia per arrivare al difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic e sorpassare così il Milan, che avrebbe messo nel mirino il centrale serbo da un po’ di tempo. Il proprietario del club viola Rocco Commisso in ogni caso continua a fare muro. La cifra richiesta per il giocatore si aggira infatti intorno ai 40 milioni di euro. Per far fronte a una tale cifra l’Inter dovrebbe prima fare un grande incasso con la cessione di uno tra Skriniar e Godin, oppure architettare alcune trattative che prevedano degli scambi.

