L’Inter punta a monetizzare il più possibile. Pinamonti è una delle risorse

Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter, ma nell’ultima stagione in forza all’Empoli, è in un buon momento di forma e viene da un’ottima annata, con 13 gol a referto. È improbabile una sua permanenza in azzurro, dunque farà ritorno alla base, dove non troverà spazio. L’Inter, infatti, punta a monetizzare molto dalla sua cessione.

La società nerazzurra, visti anche i debiti accumulati dalle sessioni di mercato precedenti, vede come primaria la necessità di guadagnare quanto possibile dalle cessioni. Sulle tracce di Pinamonti ci sono Lazio, Sassuolo (anche se il nome top per i neroverdi è Alvarez) e proprio Fiorentina. I rapporti tra viola e Inter non sono al top, ma la strada per un prestito con obbligo di riscatto non è impossibile da percorrere.