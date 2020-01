L’Inter schianta il Cagliari a San Siro e aspetta la vincente di Fiorentina-Atalanta

Una serata show per l’Inter che agli ottavi di Coppa Italia ha schiantato il Cagliari a San Siro per 4-1: partita già indirizzata nel primo tempo, con le firme di Lukaku e Borja Valero in 20 minuti. Poi nella ripresa ancora Lukaku, prima del gol della bandiera di Oliva e della quarta rete di Ranocchia: i nerazzurri a questo punto aspettano proprio la vincente di Fiorentina-Atalanta ai quarti di finale.