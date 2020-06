L’Inter si aggiudica un gioiellino di livello internazionale e la Fiorentina può depennare una delle principali pretendenti per Chiesa

Achraf Hakimi, si chiama così il neo acquisto dell’Inter da ben 40 milioni. Nato a Madrid, ma con il passaporto marocchino, è un terzino destro di proprietà del Real Madrid che in questa stagione lo aveva girato in prestito al Borussia Dortmund. Un investimento importante, che fa riflettere anche su quelle che potrebbero essere le future scelte della società nerazzurra che potrebbero riguardare anche la Fiorentina. In primo luogo quella su Biraghi: il quasi neo giocatore nerazzurro gioca a destra, ma la sua duttilità gli permette di giocare senza troppi problemi anche a sinistra. Il riscatto del terzino italiano non è mai stato sicuro e con questo innesto potrebbe esserlo ancora meno. Altro punto interrogativo è su Chiesa. Dopo questo grande investimento l’Inter sarà in grado di rimanere in pressione anche sul talento viola? C’è da considerare anche il fatto che Chiesa e Hakimi giocano sulla stessa fascia e quest’ultimo è adatto a coprire anche tutta la fascia (ruolo perfetto nel classico 3-5-2 di Conte). Insomma un acquisto che potrebbe togliere una delle pretendenti dalla lista per Federico Chiesa.

