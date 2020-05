L’Inter si divide sul fronte Chiesa: un alleato a sorpresa per la Fiorentina

L’Inter vuole l’attaccante della Fiorentina Chiesa, ma non tutti i membri del club la pensano allo stesso modo. Da una parte infatti c’è un Antonio Conte convintissimo, che vorrebbe puntare sul giocatore anche per farlo maturare sotto la sua gestione. Dall’altra, come riporta calciomercato.com, c’è il direttore sportivo Beppe Marotta che invece non ha intenzione di investire troppi soldi su quello che lui considera ancora una scommessa. La strategia dell’Inter è quella di presentare delle contropartite, ipotesi che non convince Commisso. In alternativa, i nerazzurri opterebbero per Chiesa solo se si presentasse come una vera occasione di mercato. Altrimenti, se la volontà di Marotta conterà più di quella di Conte, vireranno su un altro obiettivo.