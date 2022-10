L’Inter sorride a metà: ritrova un top player, ma non per la Fiorentina

Alla fine la tanto attesa scelta sulla possibile convocazione di Romelu Lukaku per la trasferta dell’Inter a Firenze è arrivata. Sarà ufficiale con le convocazioni di Inzaghi, ma l’attaccante belga non ci sarà contro la Fiorentina. Nonostante si sia allenato in gruppo già da ieri, il giocatore rimarrà a Milano per allenarsi in solitaria e recuperare il 100% della forma fisica in vista del match di Champions League contro il Viktoria Plzen. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.