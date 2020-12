L’Inter tenta il colpo grosso via Nainggolan. La Fiorentina monitora la situazione

L’Inter sta provando ad imbastire il colpo Rodrigo De Paul per rinforzare ulteriormente la propria rosa e puntare allo scudetto in questa stagione. Per cercare di convincere l’Udinese a mollare l’argentino è disposta ad offrire anche l’ex Fiorentina, Matias Vecino, oppure Radja Nainggolan.

A proposito del belga, sul Corriere dello Sport di stamani leggiamo che però difficilmente accetterà di andare ad Udine. La sua intenzione è quella di tornare al Cagliari. Ma la situazione è monitorata anche da Torino, Genoa e Fiorentina appunto. Per i viola si tratta di un deja-vu, perché nell’estate del 2019, il club di Commisso provò a mettere a segno il colpo non riuscendoci solo a causa della volontà del calciatore che voleva tornare in Sardegna per stare vicino alla famiglia ed in particolare alla moglie (che è di Cagliari).