L’Inter tiene il passo del Milan in vetta e stavolta niente festa per l’Udinese. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Quart’ultima giornata esaurita per le due squadre di testa, a caccia dello Scudetto: dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina è arrivata anche quella dell’Inter in casa dell’Udinese, per 2-1. Nerazzurri subito in vantaggio con Perisic all’11’, quindi il raddoppio alla mezz’ora di Lautaro Martinez, con un rigore prima calciato sul palo e poi ribadito in rete di testa (dopo una deviazione di Silvestri). Nella ripresa la rete di Pussetto per l’1-2 finale che vale il -2 in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma 58, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, Spezia, Sampdoria 33, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia 22*.

*una partita in meno