L’Inter vince la Coppa Italia… e a Milano tutto tace. Dieci tifosi escono per festeggiare, ma Piazza Duomo è deserta – VIDEO

All’Olimpico erano in tanti i tifosi dell’Inter che, sebbene non abbiano offerto lo spettacolo di quelli della Fiorentina, hanno festeggiato la vittoria della Coppa Italia della loro squadra. Lo stesso però non si può dire del capoluogo lombardo, dove invece di festeggiamenti non si è vista neanche l’ombra. O meglio, in realtà qualcuno che è uscito per esultare c’è stato: una decina di tifosi, alcuni molto giovani, che però si sono ritrovati da soli all’interno di una piazza Duomo completamente deserta.

Nel video realizzato da fanpage.it si vedono i ragazzi festeggiare insieme, intonando cori e rilasciando dichiarazioni emblematiche: “Ci aspettavamo di essere in tanti, eravamo venuti per festeggiare” ammette uno, mentre una ragazza prova a darsi una spiegazione: “Forse è per la pioggia che nessuno è uscito”. Scene di rara tristezza, e così i rimpianti aumentano ancora di più se si pensa a cosa sarebbe successo invece a Firenze in caso di vittoria della Fiorentina.