L’interesse della Fiorentina per Javi Sanchez non si è placato: ecco fino a quanto è disposto a offrire il club viola per lo spagnolo

Qualche timida apparizione anche nel Real Madrid, prima di essere ceduto al Valladolid con cui è retrocesso in Segunda Division nell’ultima stagione: Javi Sanchez potrebbe però lasciare il club presieduto da Ronaldo. Secondo El Mundo Deportivo la Fiorentina è sempre attiva e interessata al classe ’97 e potrebbe spingersi ad offrire fino a 6 milioni di euro per il difensore centrale. Per lui 16 presenze nella passata stagione, 8 in quella precedente per un giocatore che rappresenterebbe probabilmente un’altra scommessa per la società viola.