“L’interesse dell’Inter per Milenkovic è concreto, ma dipende anche da Skriniar. Pinamonti? I nerazzurri vogliono monetizzare”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Davide Stoppini ha parlato a Radio Bruno Toscana del mercato della Fiorentina: “All’Inter piace molto Milenkovic, il cui nome si intreccia con quello di Skriniar. L’interesse dei nerazzurri per il difensore della Fiorentina è concreto, ma bisogna capire anche quanto il PSG sia disposto a offrire per lo slovacco”.

E poi su Pinamonti ha aggiunto: “E’ un giocatore su cui l’Inter vuole monetizzare, vista l’ottima stagione a Empoli e l’interesse di tante squadre. C’è anche chi parla di uno scambio con Bremer del Torino. La valutazione di Pinamonti è intorno ai 15 milioni, i nerazzurri hanno sicuramente bisogno di fare cassa per poi andare a comprare. Bellanova? Il discorso per lui è molto ben avviato in ottica Inter, che sarebbe disposta a fare un investimento”.