L’intreccio ‘Bergamo-Londra’ porterà la Juventus a farsi viva per Milenkovic?

Almeno per una volta in questa gloriosa estate italiana, l’Inghilterra ha in mano le redini delle operazioni. 55 milioni per Romero al Tottenham, ed ecco che l’Atalanta mette le mani su Demiral, liberando a sua volta un posto in difesa per la Juventus, a cui, come sottolinea Calciomercato.com, piace Milenkovic. L’intreccio ‘Bergamo-Londra’ porterà i bianconeri a farsi vivi per il difensore serbo prima o poi?