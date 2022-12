L’ipotesi Brekalo in viola sta per sfumare: un club di Serie A è pronto a definire la trattativa ad inizio gennaio

Sembra destinata a svanire la possibilità di vedere l’ex trequartista del Torino Josip Brekalo con la maglia della Fiorentina a gennaio.

Nonostante le varie voci di questi giorni che lo hanno accostato ai viola come rinforzo per l’attacco, secondo Sky Sport il giocatore croato è ormai ad un passo dal Monza, prossimo avversario dei gigliati in campionato. L’operazione dovrebbe essere definita a inizio gennaio, quando l’ad dei brianzoli Adriano Galliani rientrerà delle vacanze.

Brekalo, in scadenza di contratto con il Wolfsburg a giugno, tornerà in Italia a titolo definitivo.