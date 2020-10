Lippi chiude definitivamente col campo! “Basta con il lavoro di allenatore. Magari potrei essere utile in altri ruoli”

A Radio Sportiva, l’ex tecnico della Juventus e CT della Nazionale italiana Marcello Lippi ha annunciato che il suo futuro non sarà mai più in panchina: “Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. E’ giusto così, basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente. Juventus? Ha giocato un discreto calcio nonostante l’assenza dei suoi migliori giocatori. Dybala? Se sta bene fisicamente è imprescindibile. Per la Champions ci vogliono 3 o 4 giocatori di alto livello”.

